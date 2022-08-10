***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği ideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 -5.615 5.588 -27 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -80 -80 -80 7.392 2.128 2.128 -19 -19 9.501 0 0 -59 -59 9.362 0 9.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -80 -80 -80 7.392 2.128 2.128 -19 -19 9.501 0 0 -59 -59 9.362 0 9.362Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -432 -432 -432 36.875 -1.173 -1.173 -7 -7 35.695 238 10.918 -59 10.859 48.864 9 48.873Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -950 -950 -950 67.785 2.022 2.022 -91 -91 69.716 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -950 -950 -950 67.785 2.022 2.022 -91 -91 69.716 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 8.038 -8.214 -176 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -420 -420 -420 22.835 10.855 10.855 -328 -328 33.362 0 0 11.375 11.375 44.317 0 44.317Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -420 -420 -420 22.835 10.855 10.855 -328 -328 33.362 0 0 11.375 11.375 44.317 0 44.317Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -1.370 -1.370 -1.370 90.620 12.877 12.877 -419 -419 103.078 414 18.956 11.375 30.331 134.957 10 134.967Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.317 14.565Dönem Karı (Zararı)11.375 -59Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.375 -59Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.701 9.570Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 13.349 6.665Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler773 201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 797 150Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-40 48Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 16 3Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.045 986Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -1.263 -323Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 2.308 1.309Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.366 2.064Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-222 -387Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -222 -387Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-179 206İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -179 206Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -31 -420Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler600 255Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 259 -5Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 341 260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28.203 5.096Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.343 -1.734İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 3 -100İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.346 -1.634Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler130 20İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -193 -60İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 323 80Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-592 246Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.203 235Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.839 29İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.490 -282İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.349 311Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)244 53Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.068 792İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 11 18İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.057 774Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 26.783 5.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler277 258Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)277 258Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.279 14.607Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -35 -24Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 73 -18YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.548 -1.333Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri424 186Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri424 186Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.419 -2.726Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -6.419 -2.726Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -12.155 -597Verilen Nakit Avans ve Borçlar-915 1.610Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -915 1.610Alınan Temettüler53 172Alınan Faiz24 464 22FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.778 -6.962Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.325 12.183Kredilerden Nakit Girişleri7 10.325 12.183Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.828 -10.517Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -15.828 -10.517Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -12.966 -7.508Ödenen Faiz-2.057 -1.309Alınan Faiz25 799 301Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -51 -112YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.991 6.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.991 6.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.679 13.293DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 58.670 19.563Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 58.670 35.679Finansal Yatırımlar13.244 69Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.143 69Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 94 69Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 2.049Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar50Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 50Diğer Finansal Yatırımlar6 11.051Ticari Alacaklar19.159 12.323İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 390 315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar18.769 12.008Diğer Alacaklar14.129 10.617İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 319 76İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 13.810 10.541Türev Araçlar3.383 782Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 1.099 118Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 2.284 664Stoklar5.016 3.481Peşin Ödenmiş Giderler3.428 1.526İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.428 1.526Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 333 260Diğer Dönen Varlıklar1.088 1.060İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.088 1.060ARA TOPLAM118.450 65.797TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.450 65.797DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.959 1.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.939 1.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 1.939 1.156Diğer Finansal Yatırımlar6 20 15Diğer Alacaklar13.878 11.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 13.878 11.544Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 3.660 3.164Maddi Duran Varlıklar73.884 58.195Binalar12 21.272 17.510Tesis, Makine ve Cihazlar12 6.300 5.200Özel Maliyetler12 1.455 1.139Yapılmakta Olan Yatırımlar12 3.779 2.383Diğer Maddi Duran Varlıklar12 41.078 31.963Kullanım Hakkı Varlıkları12 261.025 201.381Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.421 1.254Şerefiye207 166Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.214 1.088Peşin Ödenmiş Giderler14.939 11.188İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.939 11.188Ertelenmiş Vergi Varlığı26 21 14TOPLAM DURAN VARLIKLAR370.787 287.911TOPLAM VARLIKLAR489.237 353.708KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.145 11.792İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.145 11.792Banka Kredileri7 18.145 11.792Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.480 41.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.451 7.350Banka Kredileri7 8.451 7.350İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.029 34.219Banka Kredileri7 15.617 11.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 25.412 22.305Diğer Finansal Yükümlülükler72 103Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 72 103Ticari Borçlar21.468 11.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 4.471 2.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar16.997 9.665Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.036 1.407Diğer Borçlar2.226 2.327İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 97 68İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.129 2.259Türev Araçlar748 378Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 22 89Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 726 289Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)50.641 16.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 50.641 16.877Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 263 211Kısa Vadeli Karşılıklar652 339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 531 234Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 121 105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.945 3.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.945 3.544ARA TOPLAM150.676 90.443TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.676 90.443UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar161.982 145.647İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.468 15.152Banka Kredileri7 13.468 15.152İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar148.514 130.495Banka Kredileri7 10.200 16.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 138.314 114.495Diğer Borçlar2.894 730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.894 730Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.624 1.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.624 1.224Uzun Vadeli Karşılıklar3.055 2.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.287 1.506Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar768 619Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 34.039 22.889TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.594 172.615TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER354.270 263.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar134.957 90.640Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.370 -950Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.370 -950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.370 -950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)103.078 69.716Yabancı Para Çevrim Farkları19 90.620 67.785Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)12.877 2.022Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 12.877 2.022Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-419 -91Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 -419 -91Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler414 238Yasal Yedekler19 414 238Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 18.956 10.918Net Dönem Karı veya Zararı11.375 8.214Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 10TOPLAM ÖZKAYNAKLAR134.967 90.650TOPLAM KAYNAKLAR489.237 353.708Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 114.583 31.485 71.969 18.233Satışların Maliyeti21 -92.334 -27.262 -56.908 -15.285TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.249 4.223 15.061 2.948BRÜT KAR (ZARAR)22.249 4.223 15.061 2.948Genel Yönetim Giderleri22 -1.995 -1.044 -1.031 -555Pazarlama Giderleri22 -9.707 -2.879 -5.522 -1.573Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.070 720 653 297Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -638 -356 -476 -160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.979 664 8.685 957Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.614 815 976 443Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -333 -34 0 -1Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 179 -206 245 -75FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.439 1.239 9.906 1.324Finansman Gelirleri25 2.133 688 1.645 300Finansman Giderleri25 -2.869 -2.407 -1.502 -2.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.703 -480 10.049 -709Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-328 421 -894 212Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -359 -69 -241 -69Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 31 490 -653 281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.375 -59 9.155 -497DÖNEM KARI (ZARARI)11.375 -59 9.155 -497Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.375 -59 9.155 -497Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-420 -80 -290 -74Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-525 -100 -362 -92Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler105 20 72 18Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi105 20 72 18Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar33.362 9.501 20.889 1.591Yabancı Para Çevrim Farkları22.835 7.392 14.089 1.676Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)22.835 7.392 14.089 1.676Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-410 -24 -375 24Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-410 -24 -375 24Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.225 2.618 8.734 -152Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13.225 2.618 8.734 -152Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar439 62 178 42Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)439 62 178 42Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.727 -547 -1.737 1Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi82 5 76 -6Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-2.708 -536 -1.772 19Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-101 -16 -41 -12DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.942 9.421 20.599 1.517TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.317 9.362 29.754 1.020Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.317 9.362 29.754 1.020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054294BIST