***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor
10.08.2022 18:15
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği ide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 -5.615 5.588 -27 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -80 -80 -80 7.392 2.128 2.128 -19 -19 9.501 0 0 -59 -59 9.362 0 9.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -80 -80 -80 7.392 2.128 2.128 -19 -19 9.501 0 0 -59 -59 9.362 0 9.362
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -432 -432 -432 36.875 -1.173 -1.173 -7 -7 35.695 238 10.918 -59 10.859 48.864 9 48.873
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -950 -950 -950 67.785 2.022 2.022 -91 -91 69.716 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -950 -950 -950 67.785 2.022 2.022 -91 -91 69.716 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 8.038 -8.214 -176 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -420 -420 -420 22.835 10.855 10.855 -328 -328 33.362 0 0 11.375 11.375 44.317 0 44.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -420 -420 -420 22.835 10.855 10.855 -328 -328 33.362 0 0 11.375 11.375 44.317 0 44.317
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -1.370 -1.370 -1.370 90.620 12.877 12.877 -419 -419 103.078 414 18.956 11.375 30.331 134.957 10 134.967
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.317 14.565
Dönem Karı (Zararı)
11.375 -59
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.375 -59
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.701 9.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 13.349 6.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
773 201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 797 150
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-40 48
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 16 3
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.045 986
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -1.263 -323
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 2.308 1.309
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.366 2.064
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-222 -387
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -222 -387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-179 206
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -179 206
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -31 -420
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
600 255
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 259 -5
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 341 260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.203 5.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.343 -1.734
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3 -100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.346 -1.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
130 20
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -193 -60
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 323 80
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-592 246
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.203 235
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.839 29
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.490 -282
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.349 311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
244 53
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.068 792
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 11 18
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.057 774
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 26.783 5.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277 258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
277 258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.279 14.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -35 -24
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 73 -18
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.548 -1.333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
424 186
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
424 186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.419 -2.726
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -6.419 -2.726
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -12.155 -597
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-915 1.610
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -915 1.610
Alınan Temettüler
53 172
Alınan Faiz
24 464 22
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.778 -6.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.325 12.183
Kredilerden Nakit Girişleri
7 10.325 12.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.828 -10.517
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -15.828 -10.517
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -12.966 -7.508
Ödenen Faiz
-2.057 -1.309
Alınan Faiz
25 799 301
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -51 -112
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.991 6.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.991 6.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.679 13.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 58.670 19.563
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 58.670 35.679
Finansal Yatırımlar
13.244 69
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.143 69
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 94 69
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 2.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
50
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 50
Diğer Finansal Yatırımlar
6 11.051
Ticari Alacaklar
19.159 12.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 390 315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.769 12.008
Diğer Alacaklar
14.129 10.617
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 319 76
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 13.810 10.541
Türev Araçlar
3.383 782
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 1.099 118
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 2.284 664
Stoklar
5.016 3.481
Peşin Ödenmiş Giderler
3.428 1.526
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.428 1.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 333 260
Diğer Dönen Varlıklar
1.088 1.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.088 1.060
ARA TOPLAM
118.450 65.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.450 65.797
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.959 1.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.939 1.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.939 1.156
Diğer Finansal Yatırımlar
6 20 15
Diğer Alacaklar
13.878 11.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 13.878 11.544
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.660 3.164
Maddi Duran Varlıklar
73.884 58.195
Binalar
12 21.272 17.510
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 6.300 5.200
Özel Maliyetler
12 1.455 1.139
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 3.779 2.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 41.078 31.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 261.025 201.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.421 1.254
Şerefiye
207 166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.214 1.088
Peşin Ödenmiş Giderler
14.939 11.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.939 11.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 21 14
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
370.787 287.911
TOPLAM VARLIKLAR
489.237 353.708
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.145 11.792
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.145 11.792
Banka Kredileri
7 18.145 11.792
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.480 41.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.451 7.350
Banka Kredileri
7 8.451 7.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.029 34.219
Banka Kredileri
7 15.617 11.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 25.412 22.305
Diğer Finansal Yükümlülükler
72 103
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 72 103
Ticari Borçlar
21.468 11.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 4.471 2.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.997 9.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.036 1.407
Diğer Borçlar
2.226 2.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 97 68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.129 2.259
Türev Araçlar
748 378
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 22 89
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 726 289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.641 16.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 50.641 16.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 263 211
Kısa Vadeli Karşılıklar
652 339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 531 234
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 121 105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.945 3.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.945 3.544
ARA TOPLAM
150.676 90.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.676 90.443
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.982 145.647
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.468 15.152
Banka Kredileri
7 13.468 15.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
148.514 130.495
Banka Kredileri
7 10.200 16.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 138.314 114.495
Diğer Borçlar
2.894 730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.894 730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.624 1.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.624 1.224
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.055 2.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.287 1.506
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
768 619
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 34.039 22.889
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.594 172.615
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
354.270 263.058
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
134.957 90.640
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.370 -950
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.370 -950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.370 -950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
103.078 69.716
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 90.620 67.785
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.877 2.022
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 12.877 2.022
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-419 -91
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 -419 -91
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
414 238
Yasal Yedekler
19 414 238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 18.956 10.918
Net Dönem Karı veya Zararı
11.375 8.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 10
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
134.967 90.650
TOPLAM KAYNAKLAR
489.237 353.708
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 114.583 31.485 71.969 18.233
Satışların Maliyeti
21 -92.334 -27.262 -56.908 -15.285
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.249 4.223 15.061 2.948
BRÜT KAR (ZARAR)
22.249 4.223 15.061 2.948
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.995 -1.044 -1.031 -555
Pazarlama Giderleri
22 -9.707 -2.879 -5.522 -1.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.070 720 653 297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -638 -356 -476 -160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.979 664 8.685 957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.614 815 976 443
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -333 -34 0 -1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 179 -206 245 -75
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.439 1.239 9.906 1.324
Finansman Gelirleri
25 2.133 688 1.645 300
Finansman Giderleri
25 -2.869 -2.407 -1.502 -2.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.703 -480 10.049 -709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-328 421 -894 212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -359 -69 -241 -69
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 31 490 -653 281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.375 -59 9.155 -497
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.375 -59 9.155 -497
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.375 -59 9.155 -497
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-420 -80 -290 -74
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-525 -100 -362 -92
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105 20 72 18
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
105 20 72 18
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.362 9.501 20.889 1.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.835 7.392 14.089 1.676
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
22.835 7.392 14.089 1.676
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-410 -24 -375 24
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-410 -24 -375 24
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.225 2.618 8.734 -152
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.225 2.618 8.734 -152
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
439 62 178 42
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
439 62 178 42
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.727 -547 -1.737 1
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
82 5 76 -6
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.708 -536 -1.772 19
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-101 -16 -41 -12
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.942 9.421 20.599 1.517
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.317 9.362 29.754 1.020
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.317 9.362 29.754 1.020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054294
BIST