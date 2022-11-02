***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor
02.11.2022 18:15
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 29.483 29.131 -3.301 -3.301 12 12 -3.289 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -352 -352 29.483 29.131 -3.301 -3.301 12 12 -3.289 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 -5.615 5.588 -27 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -88 -88 8.726 8.638 3.262 3.262 -36 -36 3.226 0 0 6.232 6.232 18.096 0 18.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -88 -88 8.726 8.638 3.262 3.262 -36 -36 3.226 0 0 6.232 6.232 18.096 0 18.096
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -440 -440 38.209 37.769 -39 -39 -24 -24 -63 238 10.918 6.232 17.150 57.598 10 57.608
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -950 -950 67.785 66.835 2.022 2.022 -91 -91 1.931 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -950 -950 67.785 66.835 2.022 2.022 -91 -91 1.931 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 8.038 -8.214 -176 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -583 -583 37.496 36.913 15.875 15.875 -392 -392 15.483 0 0 38.493 38.493 90.889 0 90.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -583 -583 37.496 36.913 15.875 15.875 -392 -392 15.483 0 0 38.493 38.493 90.889 0 90.889
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -1.533 -1.533 105.281 103.748 17.897 17.897 -483 -483 17.414 414 18.956 38.493 57.449 181.529 10 181.539
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.247 23.222
Dönem Karı (Zararı)
38.493 6.232
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.493 6.232
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.278 13.722
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 21.818 10.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.045 211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 1.076 197
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42 2
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 11 12
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.339 1.635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -2.489 -445
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 3.828 2.080
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.780 1.264
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.125 -347
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.125 -347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.865 -432
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -1.865 -432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 3.558 666
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
728 329
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 236 -3
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 492 332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.201 3.434
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.602 -2.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -53 -25
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.549 -2.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-964 -90
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -301 -61
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -663 -29
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-640 288
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.449 -75
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.438 -137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.358 -97
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.080 -40
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.407 84
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.757 1.526
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -77 33
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.834 1.493
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 17.805 3.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
449 542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
449 542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.972 23.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -56 -46
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 331 -120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.797 -1.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
493 642
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
493 642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.458 -4.435
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -9.458 -4.435
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -14.694 -16
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.528 1.892
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 -1.528 1.892
Alınan Temettüler
99 172
Alınan Faiz
24 1.291 39
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.372 -8.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.325 17.151
Kredilerden Nakit Girişleri
7 16.325 17.151
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.907 -12.738
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -27.907 -12.738
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -19.898 -11.186
Ödenen Faiz
-3.028 -1.859
Alınan Faiz
25 1.198 406
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -62 -91
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.078 13.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.078 13.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.679 13.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 66.757 26.492
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 66.757 35.679
Finansal Yatırımlar
16.434 69
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.305 69
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 120 69
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.185 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
55 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 55 0
Diğer Finansal Yatırımlar
6 15.074 0
Ticari Alacaklar
21.326 12.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 499 315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.827 12.008
Diğer Alacaklar
17.000 10.617
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 452 76
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 16.548 10.541
Türev Araçlar
3.190 782
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 2.440 118
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 750 664
Stoklar
5.584 3.481
Peşin Ödenmiş Giderler
4.385 1.526
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.385 1.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 591 260
Diğer Dönen Varlıklar
1.105 1.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.105 1.060
ARA TOPLAM
136.372 65.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.372 65.797
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
2.444 1.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.424 1.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 2.424 1.156
Diğer Finansal Yatırımlar
6 20 15
Diğer Alacaklar
15.324 11.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 15.324 11.544
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 5.165 3.164
Maddi Duran Varlıklar
84.474 58.195
Binalar
12 23.348 17.510
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 6.909 5.200
Özel Maliyetler
12 1.561 1.139
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 4.256 2.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 48.400 31.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 301.563 201.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.557 1.254
Şerefiye
230 166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.327 1.088
Peşin Ödenmiş Giderler
17.306 11.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.306 11.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 12 14
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
427.845 287.911
TOPLAM VARLIKLAR
564.217 353.708
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.036 11.792
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.036 11.792
Banka Kredileri
7 18.036 11.792
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.292 41.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.458 7.350
Banka Kredileri
7 8.458 7.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.834 34.219
Banka Kredileri
7 14.439 11.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 28.395 22.305
Diğer Finansal Yükümlülükler
71 103
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 71 103
Ticari Borçlar
22.917 11.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 4.693 2.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
18.224 9.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.604 1.407
Diğer Borçlar
6.492 2.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 5 68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.487 2.259
Türev Araçlar
lım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 59 89
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 564 289
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.244 16.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 43.244 16.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 211 211
Kısa Vadeli Karşılıklar
893 339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 776 234
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 117 105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.893 3.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.893 3.544
ARA TOPLAM
153.276 90.443
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.276 90.443
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
177.730 145.647
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.674 15.152
Banka Kredileri
7 12.674 15.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
165.056 130.495
Banka Kredileri
7 9.168 16.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 155.888 114.495
Diğer Borçlar
2.775 730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.775 730
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.718 1.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.718 1.224
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.302 2.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.345 1.506
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
957 619
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 43.877 22.889
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.402 172.615
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
382.678 263.058
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
181.529 90.640
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
103.748 66.835
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.533 -950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.533 -950
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 105.281 67.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.414 1.931
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.897 2.022
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 17.897 2.022
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-483 -91
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 -483 -91
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
414 238
Yasal Yedekler
19 414 238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 18.956 10.918
Net Dönem Karı veya Zararı
38.493 8.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 10
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
181.539 90.650
TOPLAM KAYNAKLAR
564.217 353.708
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 223.120 60.518 108.537 29.033
Satışların Maliyeti
21 -167.418 -47.846 -75.084 -20.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.702 12.672 33.453 8.449
BRÜT KAR (ZARAR)
55.702 12.672 33.453 8.449
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.531 -1.689 -1.536 -645
Pazarlama Giderleri
22 -15.932 -4.734 -6.225 -1.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.418 1.210 348 495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.537 -631 -899 -280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.120 6.828 25.141 6.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.144 1.297 1.532 482
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -331 -51 0 -17
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.865 432 1.686 638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.798 8.506 28.359 7.267
Finansman Gelirleri
25 6.610 808 4.477 1.031
Finansman Giderleri
25 -4.774 -2.354 -1.905 -858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.634 6.960 30.931 7.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.141 -728 -3.813 -1.149
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -520 -144 -161 -75
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.621 -584 -3.652 -1.074
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.493 6.232 27.118 6.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.493 6.232 27.118 6.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.493 6.232 27.118 6.291
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.913 8.638 14.498 1.326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-729 -110 -204 -10
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
37.496 8.726 14.661 1.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
146 22 41 2
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
146 22 41 2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.483 3.226 4.956 1.117
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-490 -45 -80 -21
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-490 -45 -80 -21
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.583 4.015 6.358 1.397
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19.583 4.015 6.358 1.397
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
271 84 -168 22
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
271 84 -168 22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.881 -828 -1.154 -281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
98 9 16 4
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-3.917 -816 -1.209 -5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-62 -21 39 -280
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.396 11.864 19.454 2.443
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.889 18.096 46.572 8.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
90.889 18.096 46.572 8.734
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076336
BIST