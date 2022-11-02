***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -352 -352 29.483 29.131 -3.301 -3.301 12 12 -3.289 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -352 -352 29.483 29.131 -3.301 -3.301 12 12 -3.289 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 -5.615 5.588 -27 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -88 -88 8.726 8.638 3.262 3.262 -36 -36 3.226 0 0 6.232 6.232 18.096 0 18.096Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -88 -88 8.726 8.638 3.262 3.262 -36 -36 3.226 0 0 6.232 6.232 18.096 0 18.096Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -440 -440 38.209 37.769 -39 -39 -24 -24 -63 238 10.918 6.232 17.150 57.598 10 57.608Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -950 -950 67.785 66.835 2.022 2.022 -91 -91 1.931 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -950 -950 67.785 66.835 2.022 2.022 -91 -91 1.931 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 8.038 -8.214 -176 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -583 -583 37.496 36.913 15.875 15.875 -392 -392 15.483 0 0 38.493 38.493 90.889 0 90.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -583 -583 37.496 36.913 15.875 15.875 -392 -392 15.483 0 0 38.493 38.493 90.889 0 90.889Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -1.533 -1.533 105.281 103.748 17.897 17.897 -483 -483 17.414 414 18.956 38.493 57.449 181.529 10 181.539Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.247 23.222Dönem Karı (Zararı)38.493 6.232Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.493 6.232Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.278 13.722Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 21.818 10.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.045 211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 1.076 197Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-42 2Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 11 12Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.339 1.635Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -2.489 -445Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 3.828 2.080Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.780 1.264Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.125 -347Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.125 -347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.865 -432İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -1.865 -432Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.558 666Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler728 329Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 236 -3Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 492 332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.201 3.434Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.602 -2.441İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -53 -25İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.549 -2.416Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-964 -90İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -301 -61İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -663 -29Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-640 288Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.449 -75Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.438 -137İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.358 -97İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.080 -40Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.407 84Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.757 1.526İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -77 33İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.834 1.493Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 17.805 3.737İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler449 542Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)449 542Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları87.972 23.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -56 -46Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 331 -120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-23.797 -1.706Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri493 642Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri493 642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.458 -4.435Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -9.458 -4.435Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 -14.694 -16Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.528 1.892Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -1.528 1.892Alınan Temettüler99 172Alınan Faiz24 1.291 39FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.372 -8.317Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.325 17.151Kredilerden Nakit Girişleri7 16.325 17.151Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.907 -12.738Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -27.907 -12.738Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -19.898 -11.186Ödenen Faiz-3.028 -1.859Alınan Faiz25 1.198 406Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -62 -91YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.078 13.199NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.078 13.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.679 13.293DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 66.757 26.492Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 66.757 35.679Finansal Yatırımlar16.434 69Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.305 69Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 120 69Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 1.185 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar55 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 55 0Diğer Finansal Yatırımlar6 15.074 0Ticari Alacaklar21.326 12.323İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 499 315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.827 12.008Diğer Alacaklar17.000 10.617İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 452 76İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 16.548 10.541Türev Araçlar3.190 782Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 2.440 118Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 750 664Stoklar5.584 3.481Peşin Ödenmiş Giderler4.385 1.526İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.385 1.526Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 591 260Diğer Dönen Varlıklar1.105 1.060İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.105 1.060ARA TOPLAM136.372 65.797TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.372 65.797DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.444 1.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.424 1.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 2.424 1.156Diğer Finansal Yatırımlar6 20 15Diğer Alacaklar15.324 11.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 15.324 11.544Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 5.165 3.164Maddi Duran Varlıklar84.474 58.195Binalar12 23.348 17.510Tesis, Makine ve Cihazlar12 6.909 5.200Özel Maliyetler12 1.561 1.139Yapılmakta Olan Yatırımlar12 4.256 2.383Diğer Maddi Duran Varlıklar12 48.400 31.963Kullanım Hakkı Varlıkları12 301.563 201.381Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.557 1.254Şerefiye230 166Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.327 1.088Peşin Ödenmiş Giderler17.306 11.188İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17.306 11.188Ertelenmiş Vergi Varlığı26 12 14TOPLAM DURAN VARLIKLAR427.845 287.911TOPLAM VARLIKLAR564.217 353.708KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.036 11.792İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18.036 11.792Banka Kredileri7 18.036 11.792Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.292 41.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.458 7.350Banka Kredileri7 8.458 7.350İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.834 34.219Banka Kredileri7 14.439 11.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 28.395 22.305Diğer Finansal Yükümlülükler71 103Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 71 103Ticari Borçlar22.917 11.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 4.693 2.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.224 9.665Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.604 1.407Diğer Borçlar6.492 2.327İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 5 68İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.487 2.259Türev Araçlarlım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 59 89Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 564 289Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)43.244 16.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 43.244 16.877Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 211 211Kısa Vadeli Karşılıklar893 339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 776 234Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 117 105Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.893 3.544İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.893 3.544ARA TOPLAM153.276 90.443TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.276 90.443UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar177.730 145.647İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.674 15.152Banka Kredileri7 12.674 15.152İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar165.056 130.495Banka Kredileri7 9.168 16.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 155.888 114.495Diğer Borçlar2.775 730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.775 730Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.718 1.224İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.718 1.224Uzun Vadeli Karşılıklar3.302 2.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.345 1.506Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar957 619Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 43.877 22.889TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.402 172.615TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER382.678 263.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar181.529 90.640Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)103.748 66.835Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.533 -950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.533 -950Yabancı Para Çevrim Farkları19 105.281 67.785Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.414 1.931Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17.897 2.022Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 17.897 2.022Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-483 -91Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 -483 -91Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler414 238Yasal Yedekler19 414 238Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 18.956 10.918Net Dönem Karı veya Zararı38.493 8.214Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 10TOPLAM ÖZKAYNAKLAR181.539 90.650TOPLAM KAYNAKLAR564.217 353.708Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 223.120 60.518 108.537 29.033Satışların Maliyeti21 -167.418 -47.846 -75.084 -20.584TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.702 12.672 33.453 8.449BRÜT KAR (ZARAR)55.702 12.672 33.453 8.449Genel Yönetim Giderleri22 -3.531 -1.689 -1.536 -645Pazarlama Giderleri22 -15.932 -4.734 -6.225 -1.855Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.418 1.210 348 495Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.537 -631 -899 -280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.120 6.828 25.141 6.164Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.144 1.297 1.532 482Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -331 -51 0 -17Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.865 432 1.686 638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.798 8.506 28.359 7.267Finansman Gelirleri25 6.610 808 4.477 1.031Finansman Giderleri25 -4.774 -2.354 -1.905 -858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.634 6.960 30.931 7.440Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.141 -728 -3.813 -1.149Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -520 -144 -161 -75Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -3.621 -584 -3.652 -1.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.493 6.232 27.118 6.291DÖNEM KARI (ZARARI)38.493 6.232 27.118 6.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.493 6.232 27.118 6.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar36.913 8.638 14.498 1.326Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-729 -110 -204 -10Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları37.496 8.726 14.661 1.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler146 22 41 2Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi146 22 41 2Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15.483 3.226 4.956 1.117Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-490 -45 -80 -21Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-490 -45 -80 -21Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.583 4.015 6.358 1.397Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19.583 4.015 6.358 1.397Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar271 84 -168 22Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)271 84 -168 22Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.881 -828 -1.154 -281Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi98 9 16 4Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-3.917 -816 -1.209 -5Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-62 -21 39 -280DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.396 11.864 19.454 2.443TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.889 18.096 46.572 8.734Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları90.889 18.096 46.572 8.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076336BIST