***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
06.03.2020 17:07
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Nakit Akış Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Değişiklik
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Bugün kamuya açıklanmış olan 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu üzerinde İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit ve Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit Akışları arasında sehven sınıflama farklılığı yapılmıştır. Gerekli düzeltmelerin yer aldığı Finansal Rapor akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Yapılan değişikliğin Ortaklığımızın konsolide mali tablolarına, konsolide dönem karına ve diğer dipnot kalemlerine etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824957
BIST
17:59109.598
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.217,05
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:596,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0236
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:596,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:59329,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,79
|Açılış
|: 329,79
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.820.337
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.899.893
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.459.785
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|193.215.545
|% 9,04
|
|DOCO
|461,50
|2.786.491
|% -10,39
|
|GARFA
|4,69
|17.461.706
|% -9,63
|
|DGATE
|8,34
|31.834.629
|% -8,05
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|PENGD
|4,10
|30.080.797
|% -7,03
|
|THYAO
|11,13
|1.104.197.331
|% -4,95
|
|ASELS
|29,84
|699.467.925
|% -1,45
|
|EREGL
|8,91
|453.352.604
|% 1,83
|
|GARAN
|9,99
|396.114.330
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,43
|344.759.560
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|344.759.560
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|286.630.274
|% -2,80
|
|KARSN
|1,86
|211.024.045
|% -2,62
|
|THYAO
|11,13
|1.104.197.331
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,44
|132.250.871
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9160
|7,9557
|% 0,19
|
|Frank
|6,5103
|6,5496
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,71
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,27
|48,27
|-1,72
|