***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarNakit Akış TablosuDeğişikliğin NedeniDeğişiklikDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalarBugün kamuya açıklanmış olan 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu üzerinde İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit ve Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit Akışları arasında sehven sınıflama farklılığı yapılmıştır. Gerekli düzeltmelerin yer aldığı Finansal Rapor akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Yapılan değişikliğin Ortaklığımızın konsolide mali tablolarına, konsolide dönem karına ve diğer dipnot kalemlerine etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824957BIST