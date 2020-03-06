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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

06.03.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Nakit Akış Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Değişiklik
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

Bugün kamuya açıklanmış olan 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Nakit Akış Tablosu üzerinde İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit ve Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit Akışları arasında sehven sınıflama farklılığı yapılmıştır. Gerekli düzeltmelerin yer aldığı Finansal Rapor akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Yapılan değişikliğin Ortaklığımızın konsolide mali tablolarına, konsolide dönem karına ve diğer dipnot kalemlerine etkisi bulunmamaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824957


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