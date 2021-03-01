***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 26 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak Olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2020 yılı Denetim Raporlarının okunması,4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,6 - 2020 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,8 - Ogün Şanlıer'in istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Melih Şükrü Ecertaş'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAGAN GENEL KURUL 2021 GÜNDEM VE DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 THYAO 2021 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GENERAL ASSEMBLY 2021 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan MetniEK: 4 THYAO 2021 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarOrtaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mart 2021, Cuma günü, saat 14:00'da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkındaki 20.03.2020 tarihli duyurusu çerçevesinde Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaya özen göstermeleri önem arz etmektedir. Online katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden elektronik ortamda katılım sağlamak için gerekli bilgiler temin edilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914362BIST