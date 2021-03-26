***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 18:51
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 26.03.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Bildirimi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 26.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2020 yılı Denetim Raporlarının okunması,
4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6 - 2020 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Ogün Şanlıer'in istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Melih Şükrü Ecertaş'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL 2021 GÜNDEM VE DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2 THYAO 2021 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GENERAL ASSEMBLY 2021 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan Metni
EK: 4 THYAO 2021 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi_26.03.2021_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı_26.03.2021.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mart 2021, Cuma günü, saat 14:00'da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.
COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkındaki 20.03.2020 tarihli duyurusu çerçevesinde Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaya özen göstermeleri önem arz etmektedir. Online katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden elektronik ortamda katılım sağlamak için gerekli bilgiler temin edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921190
BIST