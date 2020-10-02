***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün basında yer aldığı şekilde Ortaklığımıza sermaye desteği verilmesi ya da finansman sağlanması amacıyla görüşmeler yapıldığı konusunda tarafımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878118BIST