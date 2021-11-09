***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı medya organlarında Türk Hava Yolları'nın Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile işbirliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976287BIST