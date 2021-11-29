***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.'nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer almaktadır.Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak bugün itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Ortaklığımızın uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980048BIST