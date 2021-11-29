Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

29.11.2021 13:55
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.'nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. 
 
Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak bugün itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 
 
Ortaklığımızın uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır. 
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980048


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:201.786
Değişim :  0,57% |  10,06
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.793 En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 31,24 46.205.685 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.331.352 % 10,00  
MIATK 27,96 334.975.445 % 9,99  
RALYH 19,61 14.835.337 % 9,98  
INTEM 50,45 5.886.031 % 9,96  
daha fazla
14:20 Alış Satış %  
Dolar 12,7253 12,7279 % 2,90  
Euro 14,3751 14,3923 % 2,74  
Sterlin 16,8885 16,9732 % 2,53  
Frank 13,6537 13,7360 % 2,28  
Riyal 3,3706 3,3875 % 2,53  
daha fazla
14:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 2,23  
Altın Gr. 730 730 17,29  
Cumhuriyet 4.843 4.917 163,00  
Tam 4.800 4.922 143,84  
Yarım 2.320 2.381 69,58  
Çeyrek 1.164 1.191 34,79  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 0,18  
Gümüş Gr. 9,48 9,49 0,29  
B. Petrol 75,00 75,00 3,41  
Seans Raporu 14:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru