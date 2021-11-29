***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
29.11.2021 13:55
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.'nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer almaktadır.
Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak bugün itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Ortaklığımızın uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980048
BIST
14:201.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.783
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BIST En Aktif Hisseler14:20
|KTSKR
|31,24
|46.205.685
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.331.352
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|334.975.445
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.835.337
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|5.886.031
|% 9,96
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|DERIM
|7,76
|9.378.256
|% -7,84
|
|IDEAS
|30,96
|28.424.617
|% -7,69
|
|BJKAS
|5,33
|65.350.322
|% -7,47
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|THYAO
|17,12
|1.972.568.144
|% 0,77
|
|GARAN
|11,40
|917.624.468
|% -0,35
|
|SASA
|41,52
|859.932.372
|% 5,33
|
|ASELS
|21,92
|829.611.256
|% 6,00
|
|SISE
|12,09
|788.813.560
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,16
|679.189.297
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,26
|328.205.719
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|187.171.022
|% -1,30
|
|THYAO
|17,12
|1.972.568.144
|% 0,77
|
|GARAN
|11,40
|917.624.468
|% -0,35
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7253
|12,7279
|% 2,90
|
|Euro
|14,3751
|14,3923
|% 2,74
|
|Sterlin
|16,8885
|16,9732
|% 2,53
|
|Frank
|13,6537
|13,7360
|% 2,28
|
|Riyal
|3,3706
|3,3875
|% 2,53
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,23
|
|Altın Gr.
|730
|730
|17,29
|
|Cumhuriyet
|4.843
|4.917
|163,00
|
|Tam
|4.800
|4.922
|143,84
|
|Yarım
|2.320
|2.381
|69,58
|
|Çeyrek
|1.164
|1.191
|34,79
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,48
|9,49
|0,29
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|3,41
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