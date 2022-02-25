***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021 - 31/12/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.Ekli gelir tablosundan da görüleceği üzere faaliyet kârına rağmen dönem zararı, kambiyo zararlarından kaynaklanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004633BIST