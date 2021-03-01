***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılına ilişkin Kar Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 0,0000000 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0,0000000 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, THYAO, TRATHYAO91M5 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETHYA00012 0 0Ek AçıklamalarOrtaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 5.588.000.000 TL net dönem zararı vardır, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 17.339.310.713 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 16.345.436.976 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzereOrtaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 5.588.000.000 TL net dönem zararının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2020 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU_2020.pdfEK: 2 PROFIT DISTRIBUTION TABLE_2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRK HAVA YOLLARI A.O. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.380.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 75.738.987,22* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -6.101.000.000 -17.339.310.7134. Vergiler ( - ) 513.000.0005. Net Dönem Kârı -5.588.000.000 -17.339.310.7136. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 16.533.000.000 -16.345.436.9767. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 90.121 90.12110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914363BIST