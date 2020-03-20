***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P) Covid-19 salgınının etkisiyle havayollarında yaşanan talep zayıflamasından dolayı 20.03.2020 tarihinde Türk Hava Yolları'nın kredi notunu B+ seviyesinden B seviyesine düşürmüştür ve durağan olan not görünümünü negatif izleme olarak değiştirmiştir.Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın notunu da BB+ seviyesinden BB seviyesine düşürmüştür ve görünümü negatif izleme olarak belirtmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831107BIST