***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi
20.03.2020 17:52
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P) Covid-19 salgınının etkisiyle havayollarında yaşanan talep zayıflamasından dolayı 20.03.2020 tarihinde Türk Hava Yolları'nın kredi notunu B+ seviyesinden B seviyesine düşürmüştür ve durağan olan not görünümünü negatif izleme olarak değiştirmiştir.
Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın notunu da BB+ seviyesinden BB seviyesine düşürmüştür ve görünümü negatif izleme olarak belirtmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831107
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:057,0322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0347
En Düşük
6,9588
18:05313,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,63
|Açılış
|: 313,87
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.254.124
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.582.812
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.917
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.807
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|239.214.578
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|65.279
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|177.579.001
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.621.975
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.643.114
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|912.320.441
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|563.904.694
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|470.476.564
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|284.354.706
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.002.043
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|284.354.706
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|912.320.441
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|239.214.578
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.316.152
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|253.898.733
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7351
|7,7739
|% 3,22
|
|Frank
|6,6339
|6,6739
|% 0,35
|
|Riyal
|1,7338
|1,7425
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|19,50
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,63
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|-0,45
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
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