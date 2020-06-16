***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi
16.06.2020 16:49
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Covid-19 salgınının havacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde önemli kısa ve uzun vadeli talep şoklarını beraberinde getirdiği, salgınla ilgili belirsizliklerin arttığı ve havayolu trafiğiyle ilgili kısıtların uzadığı öngörüsünde bulunmuştur. Bu sebeple, 15.06.2020 tarihinde Türk Hava Yolları'nın kredi notunu B2 seviyesinden B3 seviyesine düşürmüş ve olası not düşüşü için izleme olan not görünümünü negatif olarak değiştirmiştir.
Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikasıı'nın Ba3 olan notunu B2 seviyesine düşürmüştür, JPY cinsi Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'ndan A sınıfı olanın notunu Ba3 olarak teyit etmiş, B sınıfı olanın notunu Ba3 seviyesinden B1 seviyesine düşürmüştür. İzleme olan görünümlerini ise negatif olarak değiştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851396
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05380,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,24
|Açılış
|: 380,72
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.873.643
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.351.861
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.775.696
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.742.367
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.842.622
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|786.575
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.747.690
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.308.377
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,02
|6.350.989
|% -7,22
|
|GARAN
|8,22
|1.274.551.743
|% 1,99
|
|ASELS
|32,50
|1.228.380.246
|% 1,63
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|ISFIN
|3,98
|820.076.164
|% 1,27
|
|TCELL
|14,78
|799.273.538
|% 2,35
|
|ODAS
|2,16
|947.474.574
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,94
|695.906.445
|% 1,57
|
|KARSN
|2,29
|611.721.320
|% 2,69
|
|IEYHO
|0,90
|195.900.622
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,30
|699.757.355
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5761
|8,6191
|% 0,03
|
|Frank
|7,1670
|7,2102
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,73
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,40
|
|Tam
|2.534
|2.553
|1,50
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,80
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|1,30
|