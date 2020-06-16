***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Covid-19 salgınının havacılık sektörü başta olmak üzere birçok sektörde önemli kısa ve uzun vadeli talep şoklarını beraberinde getirdiği, salgınla ilgili belirsizliklerin arttığı ve havayolu trafiğiyle ilgili kısıtların uzadığı öngörüsünde bulunmuştur. Bu sebeple, 15.06.2020 tarihinde Türk Hava Yolları'nın kredi notunu B2 seviyesinden B3 seviyesine düşürmüş ve olası not düşüşü için izleme olan not görünümünü negatif olarak değiştirmiştir.Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikasıı'nın Ba3 olan notunu B2 seviyesine düşürmüştür, JPY cinsi Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'ndan A sınıfı olanın notunu Ba3 olarak teyit etmiş, B sınıfı olanın notunu Ba3 seviyesinden B1 seviyesine düşürmüştür. İzleme olan görünümlerini ise negatif olarak değiştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851396BIST