***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımız için yapılan değerlendirme sonucunda şirketimizin kredi notunu B, görünümünü ise negatif olarak duyurmuştur. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu ise BB olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936916BIST