***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi
20.05.2021 11:40
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımız için yapılan değerlendirme sonucunda şirketimizin kredi notunu B, görünümünü ise negatif olarak duyurmuştur. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu ise BB olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936916
BIST
16:361.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:368,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:3610,2154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0462
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
16:36507,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,80
|Açılış
|: 507,64
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:34
|SONME
|38,64
|7.406.433
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.955.767
|% 9,91
|
|OZGYO
|1,86
|17.445.907
|% 9,41
|
|FENER
|33,98
|499.498.032
|% 8,63
|
|VAKFN
|11,79
|168.573.134
|% 8,56
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,72
|61.545.999
|% -7,75
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|INVEO
|136,50
|81.954.840
|% -5,86
|
|GARAN
|8,21
|750.077.379
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,12
|689.743.496
|% 1,25
|
|JANTS
|88,40
|634.201.335
|% 0,63
|
|TUPRS
|102,50
|626.759.683
|% 2,30
|
|BJKAS
|7,56
|587.204.771
|% 4,85
|
|YKBNK
|2,17
|380.531.029
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,97
|269.921.030
|% 0,51
|
|GARAN
|8,21
|750.077.379
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,12
|689.743.496
|% 1,25
|
|BJKAS
|7,56
|587.204.771
|% 4,85
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3736
|8,3756
|% -0,06
|
|Euro
|10,2050
|10,2108
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8447
|11,9041
|% -0,10
|
|Frank
|9,2735
|9,3294
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2248
|2,2359
|% -0,15
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|9,39
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|18,00
|
|Tam
|3.336
|3.421
|11,85
|
|Yarım
|1.612
|1.655
|5,73
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,04
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|1,23
|