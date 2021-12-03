***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P), 02.12.2021 tarihinde THY'nin "B" seviyesindeki kredi notunu teyit etmiştir. Güçlü kargo gelirleri ve yolcu trafiğindeki hızlı toparlanmaya bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980829BIST