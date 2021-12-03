***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi
03.12.2021 11:22
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P), 02.12.2021 tarihinde THY'nin "B" seviyesindeki kredi notunu teyit etmiştir. Güçlü kargo gelirleri ve yolcu trafiğindeki hızlı toparlanmaya bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980829
BIST
12:591.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 29,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
12:5913,5270
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1363
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
12:5915,3172
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1916
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
12:59788,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 9,76
|Açılış
|: 788,85
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ISBTR
|56.367,00
|2.705.616
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.372.538
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|115.441.940
|% 9,98
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|11.445.145
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,65
|96.045.865
|% -9,60
|
|KUTPO
|96,40
|112.319.610
|% -8,10
|
|THYAO
|19,16
|1.672.559.449
|% 4,99
|
|KRDMD
|9,37
|879.611.089
|% 0,21
|
|SISE
|13,36
|615.847.164
|% 0,30
|
|PETKM
|8,19
|610.988.579
|% 0,24
|
|KOZAL
|132,80
|592.523.197
|% 3,03
|
|TSKB
|1,59
|359.432.295
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|158.955.738
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|346.270.060
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,37
|230.034.067
|% 0,42
|
|ODAS
|1,58
|150.267.076
|% 2,60
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4834
|13,5270
|% -1,00
|
|Euro
|15,2429
|15,3172
|% -1,24
|
|Sterlin
|18,3768
|18,4689
|% 1,20
|
|Frank
|15,0128
|15,1033
|% 1,33
|
|Riyal
|3,6891
|3,7076
|% 1,36
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,34
|
|Altın Gr.
|789
|789
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|122,00
|
|Tam
|5.172
|5.307
|124,30
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|60,12
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|30,07
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,36
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,10
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|1,90
|