***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 11.02.2022 tarihinde THY'nin "B" seviyesindeki kredi notunu teyit etmiştir. Yolcu trafiğinin toparlanması, kargonun güçlü devam etmesi ve talepteki dalgalanmanın azalmasına bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001431BIST