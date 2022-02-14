***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi
14.02.2022 10:01
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 11.02.2022 tarihinde THY'nin "B" seviyesindeki kredi notunu teyit etmiştir. Yolcu trafiğinin toparlanması, kargonun güçlü devam etmesi ve talepteki dalgalanmanın azalmasına bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001431
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0102
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6118
En Düşük
13,5665
18:0515,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0377
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4080
En Düşük
15,3518
18:05819,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,93
|Açılış
|: 819,89
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
822,06
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|4,42
|71.712
|% 23,46
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|9.019.260
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|217.811.592
|% 9,95
|
|AYDEM
|7,19
|131.611.829
|% 9,94
|
|ORCAY
|27,42
|168.166.034
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|7.590.787
|% -9,96
|
|DESA
|9,95
|22.137.355
|% -9,87
|
|INTEM
|101,00
|38.088.547
|% -9,74
|
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% -9,48
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% -2,59
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% -3,44
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% -4,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5722
|13,6024
|% 0,08
|
|Euro
|15,3704
|15,3999
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,3161
|18,4079
|% -0,05
|
|Frank
|14,6334
|14,7215
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6069
|3,6250
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|6,44
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,33
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,45
|0,02
|
|B. Petrol
|95,85
|95,85
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
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17:58
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