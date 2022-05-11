***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 10.05.2022 tarihinde THY'nin ‘B3' seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, iyileşen operasyonel göstergeler ve artan talebe bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiştir. Moody's ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu da benzer şekilde ‘B2' olarak teyit etmiş, negatif olan not görünümünü de durağan olarak değiştirmiştir. Kuruluş, ilave olarak Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu JPY cinsi A tipi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu ülke notunun bir kademe üzerinde olacak şekilde ‘Ba3'ten ‘B1'e düşürmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029075BIST