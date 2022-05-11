***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi
11.05.2022 10:21
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 10.05.2022 tarihinde THY'nin ‘B3' seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, iyileşen operasyonel göstergeler ve artan talebe bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirmiştir. Moody's ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu da benzer şekilde ‘B2' olarak teyit etmiş, negatif olan not görünümünü de durağan olarak değiştirmiştir. Kuruluş, ilave olarak Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu JPY cinsi A tipi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu ülke notunun bir kademe üzerinde olacak şekilde ‘Ba3'ten ‘B1'e düşürmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029075
BIST
14:162.395
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -58,82
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:1615,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0951
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:1616,1438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:16913,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,18
|Açılış
|: 913,82
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:15
|GLBMD
|7,15
|18.717.395
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.710.588
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.109.148
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,73
|70.268.917
|% 8,31
|
|LIDFA
|6,21
|732.587
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.359.231
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|913.528
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,40
|2.947.923.482
|% -1,90
|
|SISE
|19,49
|2.226.031.208
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,85
|1.601.456.719
|% -4,92
|
|ASELS
|22,84
|1.262.556.464
|% -4,27
|
|SAHOL
|19,25
|1.258.076.718
|% -4,51
|
|EKGYO
|2,68
|676.137.868
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|806.805.016
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,57
|416.552.768
|% -2,19
|
|SISE
|19,49
|2.226.031.208
|% -2,35
|
|KRDMD
|15,85
|1.601.456.719
|% -4,92
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3952
|15,3991
|% 0,64
|
|Euro
|16,1177
|16,1653
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,7336
|18,8275
|% 0,24
|
|Frank
|15,3880
|15,4807
|% 0,35
|
|Riyal
|4,0916
|4,1121
|% 0,59
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-6,32
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,54
|