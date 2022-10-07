***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Ortaklığımızın operasyonel çevikliği ile emsallerinden ayrışan performansına dikkat çekerek bağımsız kredi profilini iki kademe yükselterek ‘b'den ‘bb-'ye çıkartmıştır. Kredi notunu ise B (durağan)'da ülke notu seviyesinde tutmuştur.S&P ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notunu B olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068518BIST