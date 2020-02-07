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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.02.2020 16:38
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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Ocak 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %0,4'lük azalışla 5,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %13 azalırken, dış hatlarda ise %10 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Ocak 2020 döneminde 1,2 puanlık artış ile %80,6 olarak gerçekleşmiştir.  •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2019 döneminde 11,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,6 artarak 12,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda 11,2 azalmış dış hat uçuşlarda ise %11,8 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak 2019 dönemine kıyasla %4,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak 2019 dönemine kıyasla %18,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2019 döneminde 112.186 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,4'lük artışla 121.605 tona yükselmiştir. •Ocak 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında       o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %14,9, Afrika'da %14,3, Kuzey Amerika'da %6,9, Avrupa'da %6,7 ve Orta Doğu'da %4,1,     o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 4,4 puan, Orta ve Güney Amerika'da 1,8 puan, Avrupa'da 1,3 puan, Uzak Doğu'da 0,8 puan, Afrika'da 0,5 puan ve Kuzey Amerika'da 0,4 puan,     o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da 13,6%, Afrika'da %11,8, Avrupa'da %8,7, Kuzey Amerika'da %7,1 ve Orta Doğu'da %3,2 artış göstermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817629


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