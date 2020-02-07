***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Ocak 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %0,4'lük azalışla 5,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %13 azalırken, dış hatlarda ise %10 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Ocak 2020 döneminde 1,2 puanlık artış ile %80,6 olarak gerçekleşmiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2019 döneminde 11,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,6 artarak 12,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda 11,2 azalmış dış hat uçuşlarda ise %11,8 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak 2019 dönemine kıyasla %4,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak 2019 dönemine kıyasla %18,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2019 döneminde 112.186 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,4'lük artışla 121.605 tona yükselmiştir. •Ocak 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %14,9, Afrika'da %14,3, Kuzey Amerika'da %6,9, Avrupa'da %6,7 ve Orta Doğu'da %4,1, o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 4,4 puan, Orta ve Güney Amerika'da 1,8 puan, Avrupa'da 1,3 puan, Uzak Doğu'da 0,8 puan, Afrika'da 0,5 puan ve Kuzey Amerika'da 0,4 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da 13,6%, Afrika'da %11,8, Avrupa'da %8,7, Kuzey Amerika'da %7,1 ve Orta Doğu'da %3,2 artış göstermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817629BIST