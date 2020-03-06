***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2020 08:18
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın 2019 mali yılına ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824803
BIST
09:55111.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -161,36
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
111.654
En Düşük
111.654
09:556,0889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0247
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
09:556,8363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0328
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8339
09:55327,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,04
|Açılış
|: 327,96
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|HALKB
|6,27
|249.474.404
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,57
|67.369.327
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,07
|27.287.119
|% 0,00
|
|HALKB
|6,27
|249.474.404
|% 0,00
|
|IPEKE
|9,34
|106.577.281
|% 0,00
|
|FLAP
|3,96
|6.600.654
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,57
|67.369.327
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 0,00
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% 0,00
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8813
|7,9208
|% -0,25
|
|Frank
|6,4255
|6,4642
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|0,60
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|-0,32
|