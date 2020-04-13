***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Mart 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Mart 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %53'lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %44,9 azalırken, dış hatlarda ise %59,1 azalmıştır. •Yolcu doluluk oranı Mart 2020 döneminde 17,6 puanlık azalış ile %63,3 olarak gerçekleşmiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mart 2019 döneminde 12 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %53,3 azalarak 5,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %40,3 azalmış dış hat uçuşlarda ise %55,2 azalmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla %60,1 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla %57,7 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Mart 2019 döneminde 139.744 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,5'luk azalışla 127.869 tona düşmüştür. •Mart 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu'da %75,5, Uzak Doğu'da %59,8 ve Avrupa'da %59,2 azalış, oYolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 22,2 puan, K. Amerika'da 21,9 puan ve Avrupa'da 19,7 puan azalış, oYolcu Sayısı ise Orta Doğu'da %75,9, Uzak Doğu'da %58,5 ve Avrupa'da %58,5 azalış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak-Mart 2019 döneminde 16,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %20'lik azalışla 13,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %24,2'lik ve dış hatlarda %16,7'lik bir azalış kaydedilmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Mart 2019 dönemine kıyasla %15,5 azalış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Mart 2019 dönemine kıyasla %18,3 azalış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 4,5 puanlık azalma ile %75,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Mart 2019 döneminde 42,7 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %10 azalarak 38,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %17,1 ve dış hat uçuşlarda %9 azalmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2019 döneminde 34,1 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %15,1 azalarak 29 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %21,2 ve dış hat uçuşlarda ise %14,1 oranında azalmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mart 2019 döneminde 112.849 iken, 2020 yılının aynı döneminde %15,8'lik azalışla 94.971 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2019 döneminde 365.547 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %3,6'lık artışla 378.743 tona yükselmiştir. •2020 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 361 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837470BIST