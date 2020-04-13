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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 15:42
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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Ortaklığımızın Mart 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Mart 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %53'lük azalışla 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %44,9 azalırken, dış hatlarda ise %59,1 azalmıştır. •Yolcu doluluk oranı Mart 2020 döneminde 17,6 puanlık azalış ile %63,3 olarak gerçekleşmiştir.  •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mart 2019 döneminde 12 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %53,3 azalarak 5,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %40,3 azalmış dış hat uçuşlarda ise %55,2 azalmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla %60,1 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Mart 2019 dönemine kıyasla %57,7 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Mart 2019 döneminde 139.744 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,5'luk azalışla 127.869 tona düşmüştür. •Mart 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında   oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu'da %75,5, Uzak Doğu'da %59,8 ve Avrupa'da %59,2 azalış, oYolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 22,2 puan, K. Amerika'da 21,9 puan ve Avrupa'da 19,7 puan azalış, oYolcu Sayısı ise Orta Doğu'da %75,9, Uzak Doğu'da %58,5 ve Avrupa'da %58,5 azalış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak-Mart 2019 döneminde 16,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %20'lik azalışla 13,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %24,2'lik ve dış hatlarda %16,7'lik bir azalış kaydedilmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Mart 2019 dönemine kıyasla %15,5 azalış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Mart 2019 dönemine kıyasla %18,3 azalış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 4,5 puanlık azalma ile %75,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Mart 2019 döneminde 42,7 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %10 azalarak 38,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %17,1 ve dış hat uçuşlarda %9 azalmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2019 döneminde 34,1 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %15,1 azalarak 29 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %21,2 ve dış hat uçuşlarda ise %14,1 oranında azalmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mart 2019 döneminde 112.849 iken, 2020 yılının aynı döneminde %15,8'lik azalışla 94.971 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2019 döneminde 365.547 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %3,6'lık artışla 378.743 tona yükselmiştir. •2020 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 361 olmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837470


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