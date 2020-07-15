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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.07.2020 09:00
GÜNCEL HABERLER



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Haziran 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,0 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı Haziran 2020 döneminde %67,2 olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 123.890 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %5'lik azalışla 117.641 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak-Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık azalma ile %75,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2019 döneminde 88,8 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %54,5 azalarak 40,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2019 döneminde 717.321 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 707.054 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860022


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
ODAS 2,85 774.914.197 % 0,00  
KONYA 331,00 104.442.324 % 0,00  
KRDMA 4,25 6.712.781 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6321 8,6754 % 0,45  
Frank 7,2889 7,3328 % 0,20  
Riyal 1,8249 1,8341 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 3,63  
Altın Gr. 400 400 0,82  
Cumhuriyet 2.603 2.626 6,70  
Tam 2.682 2.694 6,80  
Yarım 1.302 1.318 3,30  
Çeyrek 651 660 1,70  
Gümüş.Ons 19,33 19,37 0,12  
Gümüş Gr. 4,27 4,28 0,03  
B. Petrol 43,58 43,58 0,68  
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