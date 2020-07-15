***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Haziran 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,0 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Haziran 2020 döneminde %67,2 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 123.890 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %5'lik azalışla 117.641 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak-Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık azalma ile %75,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2019 döneminde 88,8 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %54,5 azalarak 40,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2019 döneminde 717.321 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 707.054 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860022BIST