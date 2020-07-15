***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.07.2020 09:00
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Haziran 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 1,0 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Haziran 2020 döneminde %67,2 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 123.890 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %5'lik azalışla 117.641 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak-Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık azalma ile %75,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2019 döneminde 88,8 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %54,5 azalarak 40,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2019 döneminde 717.321 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %1,4'lük azalışla 707.054 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860022
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8681
En Düşük
6,8584
18:057,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8589
En Düşük
7,8192
18:05400,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,72
|Açılış
|: 400,12
|
|Önceki Kapanış
|: 399,40
|
400,71
En Düşük
398,40
BIST En Aktif Hisseler
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|KRDMA
|4,25
|6.712.781
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|KRDMA
|4,25
|6.712.781
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6321
|8,6754
|% 0,45
|
|Frank
|7,2889
|7,3328
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|3,63
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.603
|2.626
|6,70
|
|Tam
|2.682
|2.694
|6,80
|
|Yarım
|1.302
|1.318
|3,30
|
|Çeyrek
|651
|660
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,03
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|0,68
|