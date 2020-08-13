***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 18:43
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın 2020 ilk yarıyılına ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868784
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05461,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 9,19
|Açılış
|: 461,24
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
461,56
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3303
|7,3349
|% 0,02
|
|Euro
|8,6637
|8,6834
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,5694
|9,6174
|% 0,44
|
|Frank
|8,0305
|8,0789
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|36,67
|
|Altın Gr.
|461
|461
|9,19
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|1,64
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,40
|
|B. Petrol
|44,98
|44,98
|-0,45
|