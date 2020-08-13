***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Temmuz 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:* Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir. * Yolcu doluluk oranı Temmuz 2020 döneminde %65,3 olarak gerçekleşmiştir. * Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2019 döneminde 134.580 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %7'lik azalışla 125.128 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:* Ocak-Temmuz 2019 döneminde 42,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 16,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. * Yolcu doluluk oranı 6 puanlık azalma ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir. * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Temmuz 2019 döneminde 106 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %58,1 azalarak 44,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2019 döneminde 851.900 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,3'lük azalışla 832.202 ton olarak gerçekleşmiştir. * 2020 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 363 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868816BIST