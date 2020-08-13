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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.08.2020 19:09
GÜNCEL HABERLER



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Temmuz 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
* Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir. * Yolcu doluluk oranı Temmuz 2020 döneminde %65,3 olarak gerçekleşmiştir. * Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2019 döneminde 134.580 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %7'lik azalışla 125.128 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
* Ocak-Temmuz 2019 döneminde 42,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 16,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. * Yolcu doluluk oranı 6 puanlık azalma ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir. * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Temmuz 2019 döneminde 106 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %58,1 azalarak 44,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2019 döneminde 851.900 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,3'lük azalışla 832.202 ton olarak gerçekleşmiştir. * 2020 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 363 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868816


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