***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 09:36
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İlgi: 17.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız
Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 nedeniyle, Ortaklığımız Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca sağlanan teşvik ve kolaylıklardan istifade ederken, diğer taraftan başta yetkili Sendika dâhil diğer paydaşlar ile müzakereler yürütmek suretiyle tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması için en üst seviyede azami çabayı göstermiştir. Bu kapsamda, Hava İş Sendikası ve Ortaklığımız arasında bu maksatla yürütülen müzakereler ve ücret düzenlemesine ilişkin aşağıda yer alan düzenlemeler üzerinde karara varılmış ve 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi kapsayan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin Covid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanmasına Dair Protokol 31.08.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Buna göre Yurtiçi yer çalışanlarımızın iş tazminatından %30 oranında, kabin çalışanlarımızın uçuş tazminatından %35, kokpit çalışanlarımızın uçuş tazminatından %50 oranında, tüm çalışanlarımızın kıdem ödemelerinden ise %30 oranında kesinti yapılmasına ve yeniden belirlenen bu ücretlerin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına, Yeniden belirlenen bu ücretlere, 2021 yılı I. ve II. altı ay ücret zam hesaplamasında 6 aylık enflasyon değişim oranında zam uygulanmasına, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871917
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|KENT
|597,30
|15.702.679
|% 10,00
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|DOGUB
|4,73
|28.263.079
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.221.816
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.008.972
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
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|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ULAS
|2,99
|21.200.646
|% -6,27
|
|ICBCT
|8,02
|189.539.299
|% 2,95
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|GARAN
|6,81
|142.698.571
|% 0,74
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|PETKM
|3,91
|132.840.073
|% 0,00
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|SISE
|6,09
|120.671.404
|% 0,83
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|KRDMD
|3,05
|119.609.944
|% 0,00
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|EKGYO
|1,75
|115.612.619
|% -0,57
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|KRDMD
|3,05
|119.609.944
|% 0,00
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|PETKM
|3,91
|132.840.073
|% 0,00
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|TSKB
|1,10
|32.926.094
|% 0,92
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|ZOREN
|2,67
|77.633.521
|% -1,11
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|10:50
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|Dolar
|7,3735
|7,3759
|% 0,41
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|Euro
|8,8365
|8,8412
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,8638
|9,9133
|% 0,74
|
|Frank
|8,1456
|8,1947
|% 0,59
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|Riyal
|1,9592
|1,9690
|% 0,31
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|10:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.992
|1.992
|24,29
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|Altın Gr.
|472
|472
|7,33
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|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
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|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
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|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
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|B. Petrol
|45,89
|45,89
|0,61
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 84 artarak (% 0.48 ) 1, 217
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Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 2, 705.00 milyon TL de
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11:00EGPRO
Yüzde 4.41 oranında artışla 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 050 adet işlem
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10:59PETUN
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 555, 886 adet işlem