***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Ağustos 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Ağustos 2020 döneminde %67,6 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130.337 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %11'lik azalışla 115.960 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ocak-Ağustos 2019 döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 19,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 7,5 puanlık azalma ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Ağustos 2019 döneminde 124 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %59,2 azalarak 50,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2019 döneminde 982.237 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %3,3'lük azalışla 950.164 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 357 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874347BIST