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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.10.2020 13:37
GÜNCEL HABERLER



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Ortaklığımızın Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
• Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. 
• Yolcu doluluk oranı Eylül 2020 döneminde %68,9 olarak gerçekleşmiştir. 
• Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 134.801 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %11,4'lük azalışla 119.420 tona düşmüştür.
Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
• Ocak-Eylül 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 21,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. 
• Yolcu doluluk oranı 8,1 puanlık azalma ile %73,3 olarak gerçekleşmiştir.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %59,9 azalarak 56,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. 
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2019 döneminde 1.117.038 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,2'lik azalışla 1.070.359 ton olarak gerçekleşmiştir.
• 2020 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 360 olmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879779


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VANGD 11,11 3.063.705 % 10,00  
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Altın Ons 1.898 1.899 11,17  
Altın Gr. 484 484 5,69  
Cumhuriyet 3.201 3.250 48,00  
Tam 3.186 3.265 44,63  
Yarım 1.540 1.579 21,59  
Çeyrek 772 790 10,79  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 0,25  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 42,91 42,91 0,92  
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