***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 13:37
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
• Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı Eylül 2020 döneminde %68,9 olarak gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 134.801 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %11,4'lük azalışla 119.420 tona düşmüştür.
Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
• Ocak-Eylül 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 21,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı 8,1 puanlık azalma ile %73,3 olarak gerçekleşmiştir.
• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %59,9 azalarak 56,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2019 döneminde 1.117.038 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,2'lik azalışla 1.070.359 ton olarak gerçekleşmiştir.
• 2020 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 360 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879779
BIST