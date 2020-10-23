***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 10:36
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pandeminin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulundurarak, Türk Hava Yolları, filo planlarını gözden geçirmiş ve Airbus firmasıyla mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planlamıştır. Aynı zamanda, Türk Hava Yolları'nın geleceği için sağlam bir temel sağlamak adına, mevcutta teslim edilmemiş siparişler, havayolunun operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır. Yapılan bu planlamada, Airbus firması ile Türkiye arasında var olan ve sektörün içinde bulunduğu bu zor zamanlarda elzem olan güçlü endüstriyel ilişkiler de dikkate alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883212
BIST
14:121.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:127,9674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:129,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:12488,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,93
|Açılış
|: 488,90
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:12
|SANFM
|12,10
|9.674.794
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.626.358
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.934.426
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.053.025
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|797.941.333
|% -0,58
|
|SISE
|6,86
|763.075.917
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|701.639.132
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|504.621.180
|% -1,97
|
|KATMR
|3,68
|414.047.208
|% -7,30
|
|TSKB
|1,72
|797.941.333
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,85
|324.418.076
|% -2,63
|
|KRDMD
|3,49
|504.621.180
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|272.633.686
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.269.204
|% 4,03
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9622
|7,9674
|% 0,37
|
|Euro
|9,4349
|9,4403
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,3737
|10,4257
|% 0,17
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1164
|2,1271
|% 0,29
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,75
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,23
|
Seans Raporu
14:12
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-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 07 kaybederek (% -0.28 ) 1, 080
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, OZRDN, SANFM, KARTN, EUYO, CASA, KONTR, EMKEL
-
14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, MERKO, SUMAS, ROYAL, DAGI, BMELK, VANGD, RAYSG, AVOD, KERVN
-
14:23
KONTR, ALKIM, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:23
YYAPI, NUHCM, BMELK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında