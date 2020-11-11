Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2020 10:44
GÜNCEL HABERLER



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Ekim 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ekim 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı Ekim 2020 döneminde %66,4 olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2019 döneminde 143.864 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,4'lük azalışla 131.775 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Ekim 2019 döneminde 63,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 24 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı 9,1 puanlık azalma ile %72,6 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Ekim 2019 döneminde 157,3 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,2 azalarak 62,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2019 döneminde 1.260.927 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,6'lık azalışla 1.202.307 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 365 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887911


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:211.257
Değişim :  1,15% |  14,26
Açılış :  1.250  
Önceki Kapanış :  1.243  
En Yüksek
1.258 En Düşük
1.248
BIST En Aktif Hisseler12:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,69 56.766.939 % 32,30  
MARTI 3,19 26.556.769 % 10,00  
BFREN 1.041,70 52.952.265 % 10,00  
ALCAR 169,40 52.556.806 % 10,00  
ETILR 4,51 182.267 % 10,00  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Dolar 8,0690 8,0785 % -0,95  
Euro 9,5212 9,5307 % -1,08  
Sterlin 10,7051 10,7588 % -0,62  
Frank 8,7815 8,8344 % -1,01  
Riyal 2,1480 2,1587 % -0,91  
daha fazla
12:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.879 5,55  
Altın Gr. 487 487 -3,77  
Cumhuriyet 3.251 3.300 -45,00  
Tam 3.232 3.316 -48,27  
Yarım 1.562 1.604 -23,35  
Çeyrek 784 802 -11,67  
Gümüş.Ons 24,27 24,30 0,16  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,03  
B. Petrol 44,59 44,59 0,98  
Seans Raporu 12:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru