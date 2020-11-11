***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Ekim 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ekim 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Ekim 2020 döneminde %66,4 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2019 döneminde 143.864 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,4'lük azalışla 131.775 tona düşmüştür. Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ocak-Ekim 2019 döneminde 63,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 24 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 9,1 puanlık azalma ile %72,6 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Ekim 2019 döneminde 157,3 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %60,2 azalarak 62,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2019 döneminde 1.260.927 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %4,6'lık azalışla 1.202.307 ton olarak gerçekleşmiştir. •2020 Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 365 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887911BIST