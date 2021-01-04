***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Pakistan'ın Sialkot şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896652BIST