***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 11:44
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Ocak 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
• Ocak 2020 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir.
• Yolcu doluluk oranı Ocak 2021 döneminde %60,3 olarak gerçekleşmiştir.
• Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2020 döneminde 122.419 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %12,7'lik artışla 137.965 tona ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909578
BIST
11:591.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,94
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.555
En Düşük
1.547
11:596,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0567
|Açılış
|: 6,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
11:598,4787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
11:59408,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,76
|Açılış
|: 408,30
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler11:57
|VAKFN
|12,32
|10.519.661
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|818.835
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|131.923.444
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|145,00
|1.130.526.349
|% 0,55
|
|SASA
|37,24
|1.088.652.674
|% 8,19
|
|THYAO
|12,35
|698.969.300
|% 2,92
|
|SISE
|7,75
|322.212.549
|% 0,78
|
|PETKM
|5,00
|306.509.156
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,45
|116.988.905
|% 0,69
|
|GSDHO
|2,81
|217.160.598
|% 4,07
|
|ALBRK
|2,29
|151.449.881
|% 2,23
|
|PETKM
|5,00
|306.509.156
|% 0,40
|
|THYAO
|12,35
|698.969.300
|% 2,92
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9758
|6,9777
|% -0,82
|
|Euro
|8,4718
|8,4777
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,6815
|9,7301
|% -0,36
|
|Frank
|7,8072
|7,8542
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8569
|1,8662
|% -0,70
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-2,86
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|