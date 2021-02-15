***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Ocak 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:• Ocak 2020 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir.• Yolcu doluluk oranı Ocak 2021 döneminde %60,3 olarak gerçekleşmiştir.• Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2020 döneminde 122.419 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %12,7'lik artışla 137.965 tona ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909578BIST