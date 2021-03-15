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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.03.2021 13:14



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Şubat 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Şubat 2020 döneminde 5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı Şubat 2021 döneminde %61,7 olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2020 döneminde 128.553 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %3,9'luk artışla 133.556 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Şubat 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak-Şubat 2020 döneminde 10,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı 18,5 puanlık azalma ile %60,9 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Şubat 2020 döneminde 29,5 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %56,6 azalarak 12,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Şubat 2020 döneminde 250.973 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %8,4'lük artışla 271.981 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918171


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