***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 13:14
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Şubat 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Şubat 2020 döneminde 5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Şubat 2021 döneminde %61,7 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2020 döneminde 128.553 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %3,9'luk artışla 133.556 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Şubat 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak-Şubat 2020 döneminde 10,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 18,5 puanlık azalma ile %60,9 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Şubat 2020 döneminde 29,5 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %56,6 azalarak 12,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Şubat 2020 döneminde 250.973 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %8,4'lük artışla 271.981 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918171
BIST
14:291.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
14:298,9946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0600
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
9,0948
En Düşük
8,9524
14:298,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0700
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0200
En Düşük
8,9400
14:29418,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,51
|Açılış
|: 418,85
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler14:27
|GOZDE
|9,14
|245.961.292
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.611.558
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.709.122
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.644.402
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|25.981.388
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|34.567.498
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.259.875
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|46,06
|695.757.427
|% 2,17
|
|GARAN
|8,82
|618.078.031
|% -1,12
|
|THYAO
|14,68
|584.515.130
|% 1,24
|
|KRDMD
|7,68
|564.778.832
|% 0,52
|
|OTKAR
|426,70
|474.150.586
|% 5,91
|
|EKGYO
|2,27
|275.409.738
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,68
|564.778.832
|% 0,52
|
|GARAN
|8,82
|618.078.031
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,72
|165.982.197
|% -0,73
|
|SISE
|7,77
|467.295.520
|% 1,44
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5332
|7,5380
|% -0,38
|
|Euro
|8,9400
|8,9500
|% -0,89
|
|Sterlin
|10,4394
|10,4917
|% -0,66
|
|Frank
|8,0727
|8,1213
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9992
|2,0092
|% -0,61
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|7,38
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-14,00
|
|Tam
|2.766
|2.838
|-12,90
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-6,24
|
|Çeyrek
|671
|686
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|0,19
|
Seans Raporu
14:27
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14:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, ASELS, PGSUS
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14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 4 kaybederek (% -0.03 ) 1, 363
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14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, UMPAS, BRMEN, SANKO, GOZDE, TRILC, LUKSK, VAKKO, ACSEL, LOGO
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14:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, SONME, CASA, FENER, UZERB
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14:43
JANTS, KFEIN, SNPAM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında