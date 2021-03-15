***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Şubat 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Şubat 2020 döneminde 5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 1,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Şubat 2021 döneminde %61,7 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2020 döneminde 128.553 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %3,9'luk artışla 133.556 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Şubat 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak-Şubat 2020 döneminde 10,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 18,5 puanlık azalma ile %60,9 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Şubat 2020 döneminde 29,5 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %56,6 azalarak 12,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Şubat 2020 döneminde 250.973 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %8,4'lük artışla 271.981 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918171BIST