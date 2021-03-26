***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımız'ın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.Yönetim Kurulu Başkanı: Sn. Mehmet İlker AYCIYönetim Kurulu Başkan Vekili: Sn. Mecit EŞYönetim Kurulu Üyeleri:Sn. Bilal EKŞİSn. Mehmet Muzaffer AKPINARSn. Melih Şükrü ECERTAŞSn. Orhan BİRDALSn. Fatmanur ALTUNSn. Mithat Görkem AKSOYSn. Murat ŞEKERhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921194BIST