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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2021 15:30



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Mart 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Mart 2020 döneminde 2,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı Mart 2021 döneminde %65,6 olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Mart 2020 döneminde 128.651 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,1'lik artışla 158.353 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Mart 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak - Mart 2020 döneminde 13,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 6,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı 13,4 puanlık azalma ile %62,6 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Mart 2020 döneminde 38,4 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %47,3 azalarak 20,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Mart 2020 döneminde 379.624 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %13,5'lik artışla 430.766 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927408


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