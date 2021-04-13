***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Mart 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Mart 2020 döneminde 2,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Mart 2021 döneminde %65,6 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Mart 2020 döneminde 128.651 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,1'lik artışla 158.353 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Mart 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak - Mart 2020 döneminde 13,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 6,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 13,4 puanlık azalma ile %62,6 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Mart 2020 döneminde 38,4 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %47,3 azalarak 20,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Mart 2020 döneminde 379.624 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %13,5'lik artışla 430.766 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927408BIST