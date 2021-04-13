***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 15:30
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Mart 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Mart 2020 döneminde 2,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Mart 2021 döneminde %65,6 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Mart 2020 döneminde 128.651 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,1'lik artışla 158.353 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Mart 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak - Mart 2020 döneminde 13,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 6,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 13,4 puanlık azalma ile %62,6 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Mart 2020 döneminde 38,4 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %47,3 azalarak 20,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak - Mart 2020 döneminde 379.624 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %13,5'lik artışla 430.766 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 362 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927408
BIST
17:191.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:198,1480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:199,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0113
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:19456,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,53
|Açılış
|: 456,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ALCAR
|369,60
|88.131.145
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.642.477
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.195.631
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.625.616
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.686.297
|% 9,97
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.568.135
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,27
|1.846.530.054
|% 5,30
|
|GARAN
|6,70
|1.089.810.792
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,41
|729.889.885
|% 0,95
|
|FENER
|32,66
|618.573.898
|% 4,35
|
|THYAO
|11,74
|617.837.992
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,78
|525.785.701
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,09
|478.311.876
|% 0,97
|
|TSKB
|1,28
|299.924.397
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.089.810.792
|% 1,21
|
|EREGL
|17,27
|1.846.530.054
|% 5,30
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1448
|8,1498
|% 0,00
|
|Euro
|9,7252
|9,7323
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1636
|11,2196
|% -0,03
|
|Frank
|8,8000
|8,8531
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1660
|2,1768
|% -0,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|12,58
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|