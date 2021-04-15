***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 13:18
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.04.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından, dar gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında ilgi açıklamamızda toplam 75 adet B737-MAX uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmişti. Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınının havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulunduran Ortaklığımız, filo planlarını gözden geçirmiş ve yapılan müzakereler sonucunda Boeing firmasıyla mutabık kalarak 75 adet B737 Max uçağın 10 adedinin kesin iptaline, 40 adet uçağın ise 21 Aralık 2021 tarihine kadar opsiyona çevrilmesine karar vermiştir. Ortaklığımız, Boeing'e 21 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde yazılı bildirimde bulunarak opsiyon hakkını kullanabilecektir. Aynı zamanda, mevcutta teslim edilmemiş 13 adet B737 MAX uçağının teslim tarihleri Ortaklığımızın operasyonel ve finansal kapasitesi doğrultusunda yeniden planlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928417
BIST
16:041.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:048,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:049,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:04454,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,17
|Açılış
|: 454,17
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:04
|TRGYO
|3,85
|271.905.724
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.295.174
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.201
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.203.033
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.665.821
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.563.987
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.141
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|EREGL
|18,25
|1.324.016.269
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,68
|1.089.966.986
|% 3,78
|
|SASA
|46,38
|1.081.909.196
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|226.492.719
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|800.268.577
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|268.554.443
|% -0,53
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0797
|8,0823
|% 0,14
|
|Euro
|9,6820
|9,6901
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1185
|11,1743
|% 0,37
|
|Frank
|8,7189
|8,7714
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1508
|2,1616
|% 0,31
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|9,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:20BNTAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 896, 996 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.92 ) 1, 470
-
16:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 193.00 milyon TL de
-
16:15KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 142, 101 adet işlem
-
16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem