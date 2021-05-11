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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2021 12:46



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Nisan 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Nisan 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı Nisan 2021 döneminde %58,7 olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2019 döneminde 98.442 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %56,2'lik artışla 153.798 tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak - Nisan 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak - Nisan 2019 döneminde 22,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 8,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 19,3 puanlık azalma ile %61,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Nisan 2019 döneminde 57,1 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %50,4 azalarak 28,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Nisan 2019 döneminde 463.989 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %26,3'lük artışla 586.022 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Nisan ayı sonunda filodaki uçak sayısı 364 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936144


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