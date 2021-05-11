***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Nisan 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Nisan 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Nisan 2021 döneminde %58,7 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2019 döneminde 98.442 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %56,2'lik artışla 153.798 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Nisan 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak - Nisan 2019 döneminde 22,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 8,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 19,3 puanlık azalma ile %61,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Nisan 2019 döneminde 57,1 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %50,4 azalarak 28,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Nisan 2019 döneminde 463.989 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %26,3'lük artışla 586.022 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Nisan ayı sonunda filodaki uçak sayısı 364 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936144BIST