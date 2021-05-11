***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 12:46
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Nisan 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Nisan 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Nisan 2021 döneminde %58,7 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2019 döneminde 98.442 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %56,2'lik artışla 153.798 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Nisan 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak - Nisan 2019 döneminde 22,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 8,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 19,3 puanlık azalma ile %61,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Nisan 2019 döneminde 57,1 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %50,4 azalarak 28,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Nisan 2019 döneminde 463.989 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %26,3'lük artışla 586.022 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Nisan ayı sonunda filodaki uçak sayısı 364 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936144
BIST
14:081.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,63
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.442
14:088,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3223
En Düşük
8,2552
14:0810,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1437
En Düşük
10,0247
14:08491,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,65
|Açılış
|: 491,14
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
486,64
BIST En Aktif Hisseler14:08
|CEMAS
|1,32
|158.595.131
|% 10,00
|
|CANTE
|5,59
|146.322.057
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,64
|20.052.398
|% 9,16
|
|INVEO
|143,40
|118.880.044
|% 8,64
|
|SONME
|30,78
|2.447.418
|% 7,62
|
|VAKFN
|12,60
|102.056.426
|% -9,94
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|JANTS
|71,65
|187.096.289
|% -6,83
|
|DIRIT
|5,41
|151.294
|% -6,72
|
|KSTUR
|305,00
|569.794
|% -5,89
|
|KRDMD
|8,75
|851.671.256
|% 0,46
|
|KOZAL
|129,90
|780.279.199
|% 1,09
|
|PETKM
|6,72
|692.927.979
|% 1,66
|
|THYAO
|13,36
|691.925.860
|% -0,07
|
|GARAN
|7,68
|550.858.755
|% -1,92
|
|CEMAS
|1,32
|158.595.131
|% 10,00
|
|PETKM
|6,72
|692.927.979
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,88
|192.646.542
|% -2,08
|
|KRDMD
|8,75
|851.671.256
|% 0,46
|
|GARAN
|7,68
|550.858.755
|% -1,92
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2856
|8,2887
|% 0,20
|
|Euro
|10,1059
|10,1124
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6860
|11,7446
|% 0,33
|
|Frank
|9,1611
|9,2163
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2060
|2,2170
|% 0,27
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|4,96
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|-0,51
|