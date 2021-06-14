***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Mayıs 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Mayıs 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 2,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Mayıs 2021 döneminde %58,4 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2019 döneminde 129.441 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,1'lik artışla 159.318 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Mayıs 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak - Mayıs 2019 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde yaklaşık 11 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 19,3 puanlık azalma ile %60,8 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Mayıs 2019 döneminde 72,7 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %50,2 azalarak 36,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2019 döneminde 593.430 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %25,8'lik artışla 746.582 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 367 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942187BIST