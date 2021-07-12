***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Haziran 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Haziran 2021 döneminde %68,3 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 123.890 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %30,9'luk artışla 162.180 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Haziran 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak - Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde yaklaşık 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 17,7 puanlık azalma ile %62,4 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2019 döneminde 88,8 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %47,9 azalarak 46,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Haziran 2019 döneminde 717.321 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %26,9'luk artışla 910.147 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950248BIST