***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2021 15:04
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Haziran 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Haziran 2021 döneminde %68,3 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 123.890 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %30,9'luk artışla 162.180 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Haziran 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak - Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde yaklaşık 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 17,7 puanlık azalma ile %62,4 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2019 döneminde 88,8 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %47,9 azalarak 46,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Haziran 2019 döneminde 717.321 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %26,9'luk artışla 910.147 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950248
BIST