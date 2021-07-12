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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.07.2021 15:04



***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Haziran 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 3,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı Haziran 2021 döneminde %68,3 olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 123.890 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %30,9'luk artışla 162.180 tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak - Haziran 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak - Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde yaklaşık 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 17,7 puanlık azalma ile %62,4 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2019 döneminde 88,8 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %47,9 azalarak 46,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Haziran 2019 döneminde 717.321 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %26,9'luk artışla 910.147 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 372 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950248


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