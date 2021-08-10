***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Temmuz 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 5,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Temmuz 2021 döneminde %71,2 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2019 döneminde 134.580 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %20,5'lik artışla 162.208 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Temmuz 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak - Temmuz 2019 döneminde 42,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 20,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 16,2 puanlık azalma ile %64,4 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Temmuz 2019 döneminde 106 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %43,4 azalarak 60,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Temmuz 2019 döneminde 851.900 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %26'lık artışla 1.073.632 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 373 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957079BIST