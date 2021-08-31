***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımız Genel Müdür (Ticaret) Yardımcısı Sn. Mehmet Akif KONAR 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle emekli olarak görevinden ayrılmış olup, ilgili kadroya Ortaklığımız Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Sn. Baran Gülbaran'ın vekalet etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960959BIST