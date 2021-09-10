***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 12:02
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Ağustos 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Ağustos 2021 döneminde %73,2 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130.337 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,4'lük artışla 160.796 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Ağustos 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak - Ağustos 2019 döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 26 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 15,1 puanlık azalma ile %66,2 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Ağustos 2019 döneminde 123,9 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %39,6 azalarak 74,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2019 döneminde 982.237 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %25,7'lik artışla 1.235.160 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 369 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963110
BIST
13:001.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,67
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
13:008,4257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
13:009,9797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
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10,0201
En Düşük
9,9538
13:00487,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 487,10
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|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler13:00
|YEOTK
|35,42
|53.891.082
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.677.533
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.308.480
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.170.343
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.123.981
|% 9,96
|
|OYLUM
|5,26
|11.202.460
|% -5,05
|
|BRKO
|1,17
|622.804
|% -4,88
|
|EUHOL
|3,18
|9.145.849
|% -3,64
|
|MARTI
|2,02
|14.871.058
|% -3,35
|
|TGSAS
|18,80
|8.973.622
|% -3,29
|
|GARAN
|9,61
|827.806.319
|% 0,52
|
|THYAO
|12,58
|312.525.936
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,55
|285.197.213
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|252.429.386
|% -0,82
|
|FROTO
|173,20
|195.062.444
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,55
|285.197.213
|% -0,39
|
|GARAN
|9,61
|827.806.319
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,87
|82.320.350
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|252.429.386
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|168.169.600
|% -0,17
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4232
|8,4257
|% -0,14
|
|Euro
|9,9741
|9,9797
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,6535
|11,7120
|% 0,10
|
|Frank
|9,1568
|9,2119
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2400
|2,2512
|% -0,12
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|2,35
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-2,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-4,64
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,24
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,12
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,01
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|1,03
|