***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Ağustos 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Ağustos 2021 döneminde %73,2 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130.337 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %23,4'lük artışla 160.796 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Ağustos 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak - Ağustos 2019 döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 26 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 15,1 puanlık azalma ile %66,2 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Ağustos 2019 döneminde 123,9 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %39,6 azalarak 74,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2019 döneminde 982.237 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %25,7'lik artışla 1.235.160 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 369 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963110BIST