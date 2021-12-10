***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Kasım 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Kasım 2021 döneminde %70,1 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 144.993 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %7,8'lik artışla 156.245 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Kasım 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak - Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 40,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 14,2 puanlık azalma ile %67,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %33,6 azalarak 114,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Kasım 2019 döneminde 1.405.894 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %22,8'lik artışla 1.727.034 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 373 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982689BIST