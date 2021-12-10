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***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2021 16:11
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Ortaklığımızın Kasım 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,2 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı Kasım 2021 döneminde %70,1 olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 144.993 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %7,8'lik artışla 156.245 tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak - Kasım 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 
•Ocak - Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 40,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 14,2 puanlık azalma ile %67,5 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %33,6 azalarak 114,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Kasım 2019 döneminde 1.405.894 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %22,8'lik artışla 1.727.034 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 373 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982689


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ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
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Yarım 2.537 2.603 28,84  
Çeyrek 1.272 1.302 14,42  
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