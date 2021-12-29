***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 24.12.2021 tarihli Özel Durum AçıklamamızTürk Hava Yolları A.O. ile Hava-İş Sendikası arasında 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 dönemini kapsayan iki yıllık 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.İlgi açıklamamızda belirtmiş olduğumuz ücret artışlarının dışında, her ay çalışanlara ödenmekte olan sosyal yardım ücretlerinde 2022 yılı için %25 oranında, 2023 yılının ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı için enflasyon oranında artış yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986936BIST