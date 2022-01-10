***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 13:01
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Aralık 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Aralık 2021 döneminde %71,1 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %9,4'lük artışla 151.441 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Aralık 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
•Ocak - Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 44,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 13,8 puanlık azalma ile %67,9 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %31,9 azalarak 127,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Aralık 2019 döneminde 1.544.341 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %21,7'lik artışla 1.879.552 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 370 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991504
BIST
13:092.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 30,51
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
13:0913,7822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0242
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
13:0915,6294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0959
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
13:09797,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,16
|Açılış
|: 797,47
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:09
|GEDZA
|20,04
|28.877.909
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.285.309
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|4.484.056
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|108.617.037
|% 9,94
|
|ELITE
|18,17
|161.240.055
|% -8,42
|
|LIDFA
|4,42
|48.522.888
|% -7,14
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|MARKA
|3,76
|2.045.253
|% -4,08
|
|THYAO
|26,50
|2.171.821.454
|% 6,26
|
|GARAN
|11,80
|1.326.467.052
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,83
|1.321.329.885
|% 1,98
|
|SISE
|15,14
|1.060.522.342
|% 1,88
|
|EREGL
|30,88
|1.059.527.933
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,73
|823.928.913
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,38
|417.383.148
|% 1,71
|
|GARAN
|11,80
|1.326.467.052
|% 0,43
|
|KRDMD
|11,83
|1.321.329.885
|% 1,98
|
|ODAS
|1,39
|123.356.166
|% 0,00
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7681
|13,7822
|% -0,18
|
|Euro
|15,6033
|15,6294
|% -0,61
|
|Sterlin
|18,6907
|18,7844
|% -0,12
|
|Frank
|14,9276
|15,0175
|% -0,32
|
|Riyal
|3,6657
|3,6841
|% -0,03
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,27
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,37
|
|Cumhuriyet
|5.300
|5.380
|-21,00
|
|Tam
|5.274
|5.408
|-24,54
|
|Yarım
|2.549
|2.616
|-11,87
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-5,94
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|82,15
|82,15
|0,40
|