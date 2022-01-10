***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Aralık 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Aralık 2021 döneminde %71,1 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %9,4'lük artışla 151.441 tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak - Aralık 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak - Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 44,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 13,8 puanlık azalma ile %67,9 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %31,9 azalarak 127,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Aralık 2019 döneminde 1.544.341 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %21,7'lik artışla 1.879.552 ton olarak gerçekleşmiştir. •2021 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 370 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991504BIST