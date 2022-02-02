***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2022 11:14
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Kadir COŞKUN'un Gelir Muhasebe Başkan Yardımcısı olarak atanması nedeniyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne Sayın Mehmet Fatih KORKMAZ atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998792
BIST
18:051.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
18:0513,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0041
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
18:0515,5495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0202
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4594
18:05787,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,61
|Açılış
|: 787,23
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|976.955
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.980.992
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.882.241
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.350.914
|% -9,96
|
|EDATA
|23,64
|2.861.159
|% -8,73
|
|ISMEN
|18,61
|93.516.480
|% -6,90
|
|KRSTL
|5,14
|6.559.747
|% -6,20
|
|SERVE
|16,00
|726.999
|% -6,16
|
|THYAO
|26,66
|2.493.768.706
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|SASA
|47,48
|931.476.120
|% 2,42
|
|TOASO
|81,50
|873.946.784
|% -0,18
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|352.297.339
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|TSKB
|1,51
|177.909.304
|% -3,21
|
|ODAS
|1,30
|144.751.025
|% -2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5582
|13,5738
|% 0,03
|
|Euro
|15,5312
|15,5495
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,3167
|18,4086
|% -0,37
|
|Frank
|14,6027
|14,6907
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6033
|3,6214
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,32
|
|Altın Gr.
|787
|787
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|0,00
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|1,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
-
17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
-
17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
-
17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem