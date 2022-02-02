***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımız Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Kadir COŞKUN'un Gelir Muhasebe Başkan Yardımcısı olarak atanması nedeniyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne Sayın Mehmet Fatih KORKMAZ atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998792BIST