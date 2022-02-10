***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Ocak 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:•Ocak 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 3,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı Ocak 2022 döneminde %65,9 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2019 döneminde 112.186 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %6,3'lük artışla 119.263 tona ulaşmıştır. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2019 döneminde 14,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %11 azalarak 13 milyar olarak gerçekleşmiştir. •2022 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 371 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000789BIST