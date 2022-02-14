***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2022 10:00
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulan Sayın Şekib Avdagiç hakkında SPK'nın 11.02.2022 tarihli yazısı ile uygunluk verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001428
BIST
17:222.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -33,10
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.027
En Düşük
1.971
17:2213,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0993
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6063
En Düşük
13,4772
17:2215,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0539
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4010
En Düşük
15,3137
17:22811,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,50
|Açılış
|: 811,66
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
813,52
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DERIM
|4,45
|4.925.491
|% 24,30
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.804.249
|% 9,99
|
|AYDEM
|7,19
|130.845.547
|% 9,94
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|ORCAY
|27,42
|167.367.180
|% -9,98
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|INTEM
|101,20
|35.988.933
|% -9,56
|
|AVOD
|3,68
|23.426.696
|% -8,23
|
|AGESA
|25,84
|1.555.790
|% -7,38
|
|THYAO
|28,98
|5.660.792.256
|% -2,16
|
|ASELS
|21,90
|2.020.041.586
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,11
|2.003.440.813
|% 0,24
|
|KRDMD
|11,68
|1.704.490.775
|% -2,59
|
|EREGL
|28,24
|1.555.608.777
|% -2,89
|
|YKBNK
|4,11
|2.003.440.813
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,27
|588.136.877
|% -2,16
|
|THYAO
|28,98
|5.660.792.256
|% -2,16
|
|KRDMD
|11,68
|1.704.490.775
|% -2,59
|
|MOBTL
|2,03
|211.131.297
|% 5,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5890
|13,6089
|% 0,78
|
|Euro
|15,3779
|15,3909
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,2808
|18,3725
|% 0,20
|
|Frank
|14,5997
|14,6877
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6027
|3,6208
|% 0,40
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|1,65
|
|Altın Gr.
|813
|813
|4,62
|
|Cumhuriyet
|5.385
|5.466
|33,00
|
|Tam
|5.369
|5.505
|45,10
|
|Yarım
|2.595
|2.663
|21,82
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,91
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,18
|
|B. Petrol
|94,10
|94,10
|-0,34
|