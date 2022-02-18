***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Kurumsal Gelişim & BT Genel Müdür Yardımcılığı'na Sayın Mehmet Kerem Kızıltunç'un atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002723BIST