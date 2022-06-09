Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2022 12:00
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklığımızın Mayıs 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Mayıs 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı Mayıs 2022 döneminde %80 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,7 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2019 döneminde 15,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %12,6 artarak 17,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2019 döneminde 129 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %11,3'lük artışla 144 bin tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak – Mayıs 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak – Mayıs 2019 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 24 milyon olarak gerçekleşmiştir.  • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mayıs 2019 döneminde 9,3 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 7,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 6,5 puanlık azalma ile %73,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %72,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %82,8 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2019 döneminde 72,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %1,2 azalarak 71,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2019 döneminde 593 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,4'lük artışla 673 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 olmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036363


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:532.565
Değişim :  -0,25% |  -6,54
Açılış :  2.553  
Önceki Kapanış :  2.572  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.541
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 87.413.096 % 10,00  
AVHOL 6,61 21.707.515 % 9,98  
SILVR 18,95 11.447.505 % 9,98  
EUREN 21,60 310.355.664 % 9,92  
UFUK 50,45 2.328.407 % 9,91  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Dolar 17,0614 17,0830 % -0,20  
Euro 17,9858 18,0293 % -1,24  
Sterlin 21,1156 21,2215 % -1,25  
Frank 17,2651 17,3691 % -1,00  
Riyal 4,5389 4,5617 % -0,48  
daha fazla
15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -5,26  
Altın Gr. 1.005 1.006 -14,20  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -137,00  
Tam 6.628 6.799 -130,09  
Yarım 3.203 3.289 -62,93  
Çeyrek 1.607 1.644 -31,47  
Gümüş.Ons 21,66 21,69 -0,02  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 -0,14  
B. Petrol 124 124 0,58  
Seans Raporu 15:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru