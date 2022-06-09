***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Mayıs 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Mayıs 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Mayıs 2022 döneminde %80 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,7 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2019 döneminde 15,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %12,6 artarak 17,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2019 döneminde 129 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %11,3'lük artışla 144 bin tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Mayıs 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Mayıs 2019 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 24 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mayıs 2019 döneminde 9,3 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 7,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 6,5 puanlık azalma ile %73,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %72,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %82,8 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2019 döneminde 72,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %1,2 azalarak 71,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2019 döneminde 593 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,4'lük artışla 673 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036363BIST