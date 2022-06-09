***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 12:00
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Mayıs 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Mayıs 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Mayıs 2022 döneminde %80 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,7 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2019 döneminde 15,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %12,6 artarak 17,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2019 döneminde 129 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %11,3'lük artışla 144 bin tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Mayıs 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Mayıs 2019 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 24 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mayıs 2019 döneminde 9,3 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 7,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 6,5 puanlık azalma ile %73,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %72,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %82,8 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2019 döneminde 72,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %1,2 azalarak 71,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2019 döneminde 593 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,4'lük artışla 673 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036363
BIST