***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın Eylül 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Eylül 2022 döneminde %85,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %84,9 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %90,2 olmuştur. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Eylül 2019 döneminde 16,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %15,9 artarak 19,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 135 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,6'lık artışla 145 bin tona ulaşmıştır.Ortaklığımızın Ocak – Eylül 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:Ocak – Eylül 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 53,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Eylül 2019 döneminde 18,2 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 16,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ocak – Eylül 2022 döneminde %79,7 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %79 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,6 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,3 artarak 150,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Eylül 2019 döneminde 1,1 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %12,7'lik artışla 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 390 olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068521BIST