***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2022 09:05
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın Eylül 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Eylül 2022 döneminde %85,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %84,9 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %90,2 olmuştur. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Eylül 2019 döneminde 16,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %15,9 artarak 19,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 135 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,6'lık artışla 145 bin tona ulaşmıştır.
Ortaklığımızın Ocak – Eylül 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:
Ocak – Eylül 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 53,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Eylül 2019 döneminde 18,2 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 16,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ocak – Eylül 2022 döneminde %79,7 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %79 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,6 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,3 artarak 150,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Eylül 2019 döneminde 1,1 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %12,7'lik artışla 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 390 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068521
BIST