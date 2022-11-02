***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 18:15
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler mu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076342
BIST
18:004.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.116
En Düşük
4.056
18:0018,6051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0018,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
18:00985,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,49
|Açılış
|: 985,90
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ISBIR
|73,70
|8.276.257
|% 10,00
|
|QNBFL
|90,75
|1.083.573
|% 10,00
|
|KAREL
|23,32
|137.929.014
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.899.752
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.954.786
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.985.204
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,06
|131.786.230
|% -9,94
|
|SMRTG
|84,00
|216.142.873
|% -8,70
|
|CMBTN
|396,90
|63.816.600
|% -8,06
|
|CMENT
|60,05
|1.794.437
|% -7,90
|
|THYAO
|101,80
|10.681.513.421
|% 0,99
|
|TUPRS
|407,50
|5.357.750.708
|% 3,16
|
|ASELS
|34,50
|4.711.931.817
|% -3,85
|
|SASA
|135,90
|4.492.515.199
|% 7,52
|
|PETKM
|13,91
|2.704.708.238
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,53
|1.800.369.734
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,70
|2.658.687.090
|% -3,01
|
|YKBNK
|8,76
|2.414.411.523
|% -1,79
|
|TSKB
|3,03
|621.629.966
|% -2,88
|
|ODAS
|8,66
|1.730.193.463
|% 2,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6032
|18,6098
|% -0,03
|
|Euro
|18,1808
|18,2177
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,8176
|20,9220
|% 0,53
|
|Frank
|18,3536
|18,4642
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|17,63
|
|Altın Gr.
|986
|986
|10,54
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.636
|6.710
|76,00
|
|Yarım
|3.233
|3.280
|36,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.639
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,17
|
|B. Petrol
|96,47
|96,47
|1,80
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 06 artarak (% 0.73 ) 4, 451
-
17:58XU100
Endeks 4, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 75, 215.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde 6.71 oranında artışla 25.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 441 adet işlem
-
17:56TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 838, 670 adet işlem
-
17:55ADESE
Yüzde 5.47 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 519, 930 adet işlem